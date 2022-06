Quels sont les bons Cadeaux pour les Hommes?

Une collaboration renouvelée entre le Designer Montpellierain Benjamin auzier et la manufacture Laguiole en Aubrac α permis de dévoiler au salon Maison et objet le Buron. Benjamin Auzier dessine ses premières ébauches du couteau α fromage en priorisant toujours le respect des traditions et les caractéristiques inégalable du LAGUIOLE. Fabriqué artisanalement et décliné sous 4 essences de bois (Olivier, Noyé, Genévrier et Ebène). Ce couteau arbore une abeille minimaliste ainsi que la croix du berger encré dans le manche. Une lame généreuse en acier inaltérable, vous permettra de couper mais aussi de servir votre part fromagère. Si vous recevez ce couteau en cadeaux, la tradition veux que vous versiez 1 euros α celui ou celle qui vous la offert.