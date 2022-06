Que Faire du Grenier?

BENOIT VIOT EIRL ( à Amberieu en Bugey ) a aménagé un grenier pour en faire un espace chaleureux et convivial, en prévoyant des sanitaires pour l’aspect fonctionnel. L’espace était assez sombre et la charpente (arbalétriers) limitait les déplacements. Un gros travail a donc été effectué sur la reprise de la charpente existante afin de dégager l’espace et permettre une circulation aisée. Les sous-pentes ont été optimisées en accueillant de nombreux espaces de rangement ainsi qu’un bloc sanitaire avec salle de bain et WC indépendants. Au final, l'expert a pu réalisé un grand espace de vie avec une salle multimédia et un endroit jeux, pour bien passer le temps en famille et entre amis.