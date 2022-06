Une Transformation Miraculeuse..!

Vous n’y croyez pas vos yeux? Nous non plus ! Nous avons du mal à penser que c’est la même maison. Plus de cheminée, plus de distorsion des formes, plus de caractère biscornu, mais au contraire des lignes simples, épurées, un lien avec la nature avoisinante beaucoup plus fort, une terrasse à deux niveaux où il fait bon vivre et se relaxer… une véritable réussite ! Chez Homify nous aimons surtout le réagencement des espaces et la réappropriation d’une terrasse qui promettait tant de possibilités.

Pour d’autres idées d’aménagement de terrasse, vous pouvez aussi lire cet article.