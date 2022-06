Réhabilitation et Lifting INTÉGRALES!!

Les nouveaux volumes viennent se greffer aux anciens et sont composés de clins en zinc naturel. Le volume créé pour relier le garage à la maison vient s’appuyer sur le muret existant afin d’en limiter l’impact. Celui-ci a été conservé et l’extension vient se poser dessus. Elle permet de relier le garage à la maison et de créer un vrai sas avant d’arriver dans les pièces à vivre. L’ancienne verrière a été supprimée et a été remplacée par une casquette de zinc anthracite.

A l’intérieur, un grand couloir fonctionnel offre un grand linéaire de rangement et permet de créer un lien entre les espaces techniques (garage et buanderie/ chaufferie) et les espaces de vie.