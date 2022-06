Une Extension Vraiment INCROYABLE!!

Il suffit de peu pour ce sentir bien sur une terrasse. Des poufs design sur le côté de la piscine pour y siroter un petit verre en regardant les enfants jouer dans l’eau comme des fous, des lampes de jardin bien choisies qui donneront un charme moderne à vos soirées d’été, du mobilier à la fois design et exotique… vous pourrez choisir le ton qui vous convient. Et n’oubliez surtout pas de penser aux petits détails comme des plantes, des cendriers orientaux et surtout un accès facile entre la maison et la terrasse. La communication entre les espaces et l’ouverture sur l’extérieur est en effet primordial pour une terrasse d’été.