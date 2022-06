Une Incroyable Maison Écologique!

Une maison écologique sans jardin sur le toit, serait comme un ciel sans soleil pendant les vacances : il y manquerait un élément essentiel pour être digne de ce nom ! Le lien qui unissait les humains à la terre et aux phénomènes naturels s’est étiolé avec le développement industriel. Mais comme chaque progrès a aussi son paradoxe : après avoir voulu la maîtriser, s’en éloigner, s’en différencier, nous revenons progressivement vers la nature grâce aux progrès techniques notamment en matière de construction écologique. Et ce jardin sur le toit est comme un rêve de citadin devenu réalité : moins de gris, plus de bleu et de vert ! Vous y ferez pousser herbes et légumes qui agrémenterons vos repas toute l’année, et l’eau de pluie servira à quelque chose.