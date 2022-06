Le relooking intégral d'une maison déprimante en un joyau de modernité !

Reconnaissez-vous l'espace que nous vous avions montré plus haut ? Nous vous jurons qu'il s'agit bien de la même maison ! La terrasse couverte a été entièrement remodelé et dispose désormais d'une charmante véranda apportant luminosité et design à la maison tandis que les tuiles du toit ont été changé au profit de matériaux plus isolants… Et plus esthétiques !