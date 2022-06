Une cuisine fait peau neuve à Grenoble !

Direction l'Italie, et plus particulièrement la ville de Milan pour vous faire découvrir de notre décoratrice d'intérieur à l'honneur aujourd'hui, Séverine Piller, de l'agence SEVERINE PILLER DESIGN.

Le projet d'aujourd'hui a consisté en la rénovation et l'aménagement d'une cuisine banale en une petite merveille de style et de fonctionnalité. On vous fait visiter sans plus attendre !