Rendre une terrasse spectaculaire : mode d'emploi

Direction le Mexique pour visiter une terrasse qui a été refaite de la tête au pied. Si vous aussi vous disposez d'une terrasse et que vous voulez la transformer, ce projet est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire pour rendre un espace extérieur spectaculaire à l'aide de quelques changements, pas si difficiles à réaliser. Ici c'est une équipe de professionnels qui s'est chargé de mener le projet à bien, mais vous verrez qu'il est possible de réaliser soi-même certaines étapes de cette transformation fabuleuse. Venez découvrir leur travail pour y puiser des idées à reproduire chez vous.