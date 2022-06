12 idées simples pour transformer un petit espace

Tous ceux qui veulent améliorer leur intérieur se retrouvent souvent confrontés à deux problèmes de taille : des questions de temps et d'argent. Car malgré une envie lancinante de changer un peu votre déco, vous n'avez pas nécessairement un très gros budget à allouer à ce projet, ni de grandes plages horaires. Ce que nous vous proposons aujourd'hui est donc bien loin de grands travaux de rénovation. Bien au contraire, il s'agit d'idées déco toutes simples à mettre en œuvre mais qui font des merveilles. Suivez-nous pour ce mode d'emploi qui vous démontrera qu'avec peu de temps et d'argent, on peut déjà faire de grands et beaux changements !