Une maison traditionnelle ultra lumineuse !

Le grand salon partage le même espace avec la salle à manger et la salle de séjour spacieuse. Ici, la lumière pénètre par les grandes fenêtres pour faciliter l'éclairage naturelle et l'aération de la maison. Le bois du sol et des meubles se combine bien avec des murs blancs et un toit de vieilles poutres en bois peints également en blanc, dans style moderne avec quelques petites touches rustiques.