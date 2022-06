Vintage un jour, vintage toujours !

Si nous sommes tous férus de nouvelles technologies aussi bien pour nos ordinateurs que nos machines à laver, il n’en reste pas moins que l’électroménager rétro sait nous séduire ! Et comme les designers l’ont bien compris, il n’est plus question aujourd’hui de choisir entre style et performance ! Dans la cuisine de « notre » appartement vintage de référence, on note ainsi l’utilisation d’un réfrigérateur SMEG qui confère tout de suite à cette cuisine un aspect totalement hors du commun et très sixties ! Si vous recherchez une ambiance maison de campagne, vous pouvez opter également pour un piano de cuisson au style traditionnel, mais adapté à nos attentes contemporaines. Quant à l’évier, nous pensons immédiatement à un large réceptacle rectangulaire en céramique agrémenté d’une robinetterie un peu traditionnelle et le tour est joué !

Dans la salle de bain aussi, vous pouvez choisir des équipements qui créeront une ambiance rétro, à l’image de celle-ci, au style hollywoodien !