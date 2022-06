5 idées fantastiques pour tirer le meilleur parti d'un couloir étroit

Les couloirs sont avant tout des espaces petits et fonctionnels. Liens entre les pièces, lieux de passage, on ne les considère pas toujours comme des pièces à part entière car ils ont des dimensions moindres et qu'on ne s'y arrête pas. Pourtant l'espace de vos couloirs peut être utilisé à d'autres fins que celle de lieu de passage et ainsi faire partie intégrante de la décoration d'un appartement. Pour cela, il suffit d'y apporter un peu plus d'attention et d'utiliser quelques idées qui permettent de tirer le meilleur parti de cet espace pourtant souvent étroit.