Renaissance d'une cour laissée à l'abandon

Quel dommage d'avoir un extérieur et de ne pas en profiter parce qu'il est laissé à l'abandon et qu'il ne donne pas envie d'y passer du temps. Si vous avez chez vous une cour, un patio ou encore un petit jardin que vous avez délaissé et qu'il vous manque une toute petite motivation pour vous mettre à l'ouvrage, la visite du jour est faite pour vous. De fait, nous vous emmenons aujourd'hui dans la cour arrière d'une maison qui était complètement délaissée et ne faisait pas du tout envie. Vous verrez que les changements apportés par les paysagistes ont totalement transformé cet espace extérieur et que cela valait la peine de se lancer dans ce chantier. En route pour un petit voyage dans le temps et pour découvrir cette cour avant et après les changements effectués. Vous y trouverez le courage dont vous avez besoin pour mener votre propre chantier à bien.