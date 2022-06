Nouvelle tendance déco : une cuisine séparée et minimaliste

On connaît le goût actuel pour les cuisines ouvertes. Espaces de vie qui ne forment qu'un avec le salon et le coin repas, ces pièces sans cloisons sont souvent un souhait des acheteurs et des locataires actuels. Cependant, il n'est pas du goût de tous d'avoir une cuisine complètement ouverte et l'on découvre actuellement une nouvelle tendance en matière de déco et d'architecture d'intérieur : une cuisine séparée, où l'on a ménagé des points de contact et une circulation facile avec les autres pièces. Loin des cuisines entièrement fermées et placées tout au bout de l'appartement comme dans les logements anciens, cette cuisine séparée est une alternative moderne et contemporaine aux cuisines entièrement ouvertes. Venez découvrir un exemple élégant au look minimaliste de cette nouvelle tendance déco.