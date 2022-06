10 options de pavillons dans tous les styles pour votre jardin !

Tous les jardiniers passionnés vous diront que faire du jardinage est un travail certes difficile mais qui porte ces fruits. Si vous avez la chance de posséder un jardin et que vous l'entretenez comme il faut, alors vous méritez de profiter de cet espace extérieur et d'en faire un lieu de détente personnalisé.

Les pavillons et les pergolas embellissent la plupart des jardins. Ils attirent le regard et offrent un coin repos et détente fonctionnel et confortable. Dans ce livre d'idées, nous avons réuni 10 pavillons de jardins dans des styles variés pour vous inspirer !