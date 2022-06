Avant & Après : Le conte de fée d'une ruine !

La façade a été entièrement rénovée, et les sections délabrées que nous avons vu plus haut ont été plâtrées et réparées. La maison a maintenant un look frais et propre. En plus de cela, des ouvertures supplémentaires ont été installées dans l'enveloppe extérieure à travers les moyen de fenêtres et de portes supplémentaires pour permettre à la lumière naturelle de pénétrer plus aisément. C'est aisément que cette nouvelle façade se fond dans ce décor verdoyant !