5 douches modernes qui en jettent !

Leur spécialité est la restauration de salles de bains et de cuisines. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils le font à la perfection ! Cette réalisation signée Il Bagno nous en bouche un coin ! C'est une douche à l'italienne avec un receveur résine pleine masse et un carrelage imitation bois que nous découvrons sur ce cliché. Une ouverture zénithale sert de coup de projecteur et met l'ensemble encore plus en valeur. C'est protégé par une paroi de verre presque invisible que vous savourerez une douche tropicale ! Chapeau !