Pourquoi vous ne devez plus peindre vos plafonds en blanc :

Les plafonds blancs procurent-ils un meilleur design ? Nous sommes tellement habitués à voir le plafond non coloré partout dans les maisons, les salons, les salles de bains, les couloirs, les chambres à coucher, les centres commerciaux, les écoles et les bureaux, que nous nous ne remarquons pas sa teinte et surtout son impact considérable sur le style des lieux.

Cependant, il existe de nombreuses couleurs possibles et intéressantes que nous pouvons appliquer, même si le plafond blanc reste un classique qui s'harmonise avec presque tout design intérieur. Avant de faire un choix des motifs de décoration, il ne faut jamais oublier de maintenir l'harmonie et la beauté des mélanges, car il existe certaines couleurs ou certains accessoires qui ne trouvent pas de bons repères dans un décor trop coloré. Nos designers vous proposent de parcourir les réalisations en dessous, et vous saurai s'il faut peindre ou pas votre plafond en blanc.