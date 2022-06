Comment Séparer la Cuisine du Salon?

Pour les plus petits budgets, il est tout à fait possible de bien séparer cuisine et salon en utilisant l'astuce du changement de sol en fonction de l'espace : la cuisine peut bénéficier d'un sol plus simple et résistant, tandis que le salon se verra plus chaleureux avec un parquet. Ici, le mélange des matériaux est maîtrisé à la perfection : le parquet s'arrête là où la table commence, et on assiste à un jeu de couleurs très intéressant. En effet, le bois de la table rappelle le sol de la partie salon, tandis que les chaises sont assorties au sol de la partie cuisine. Le sol du salon est aussi rappelé par le revêtement de la crédence. Un mélange du meilleur goût pour une cuisine simple, moderne, et bien définie !