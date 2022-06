5 erreurs déco à éviter absolument

Le design intérieur est l'art de mettre en évidence la beauté. L'agencement des meubles, des tapis et des lampes est importante et méritent une attention particulière. Par exemple, ne plaquez pas vos canapés contre les murs, laisser des passages libres… Si vous avez un tapis dans le salon, placez les canapés autour et la table en son centre… Faites preuve de bon sens, et pour un exercice plus poussé, ils existent des règles expliquées partout sur homify !