5 cuisines de style Art Déco

Longtemps, l'Art Déco ne fut réservé qu'aux privilégiés ne s'adressant uniquement qu'à une élite très fortunée. Ce style tant architectural que, comme son nom l'indique, décoratif et ornemental a connu son apogée en 1920 et s'est vite éteint ne laissant derrière lui que sa traînée flamboyante de couleurs et de formes géométriques si reconnaissables.

Aujourd'hui chez homify, nous avons décidé de vous faire partager l'exclusivité de ce style unique et élitiste qui se voulait représentatif des bouleversements socio-culturels de l'époque. Conservant toute l'euphorie, l'énergie et l'enthousiasme propre à ce début de siècle, l'inspiration Art Déco est plus en vogue que jamais est a su se frayer un chemin jusqu'au cœur de nos intérieurs, je parle bien sûr de la cuisine !

En avant donc pour une sélection de cuisines smarts et jolies à la sauce Art Déco !