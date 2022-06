5 superbes extensions en angle

La construction d'une nouvelle pièce peut réellement vous permettre d'élargir votre horizon avec une extension, que celle-ci soit vitrée ou non.

Que le logement que l’on occupe devienne trop étroit ou que vous désiriez une alternative au déménagement, la solution est d'opter pour la construction d'un agrandissement du foyer principal. Permettre de doter l'habitation d'une chambre supplémentaire ou un bureau atelier…

Aujourd'hui nous vous parlerons de l'implantation d'un bâtiment en angle et créant ainsi de nouveaux coin abrités et des espaces jusque là extérieur et soumis aux intempéries. Offrir plus de lumière aux espaces intérieurs de la maison mais également donner lieu à des vues inédites offrant des perspectives inconnues sur votre habitation.

Voici donc 5 manière d'augmenter la surface habitable de votre résidence en créant de nouveaux point de vue !