La rénovation complète d'un appartement de 30 mètres carrés

Cette adorable cuisine vous convaincra qu'il est tout à fait possible d'aménager chez soi une cuisine peut être mini mais super pratique . Avec ses espaces de rangement parfaitement optimisés et ses plans de travail en parallèle, cette cuisine, malgré sa petite taille est à la fois fonctionnelle et esthétique !

On adore : la faïence en mosaïques, superbe !