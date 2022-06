Modernisation d'une ferme du 16ème siècle qui conserve son charme rustique

Avec un style plus traditionnel, la salle à manger est un espace confortable et rustique qui nous rappelle des maisons familiales pittoresques et accueillantes dans la campagne. C'est sûrement agréable de passer des heures avec les amis et la famille autour d'un délicieux repas, devant une grande cheminée très originale. Comme dans la cuisine, les briques apparentes et les poutres en bois sont des composantes clés du design, en créant une atmosphère accueillante et chaleureuse.