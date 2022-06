Une maison décorée à la perfection!

La décoration très moderne contraste bien avec un immeuble d'époque ! Le tapis prend tout l'espace du salon avec ses motifs comme des rayures de Zèbres qui assurent bien le lien entre les différents meubles et accessoires dans la salle de séjour : les divans et le fauteuil impose un style classique, tandis que le meuble TV et la TV elle-même, les tableaux colorés au mur et le luminaire sont une petite touche de modernité dans la maison.

