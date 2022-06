5 appartements qui ont du caractère

Le troisième appartement sur la liste montre l'étendu des possibles avec le béton. Il est possible que le doute s'installe avant de penser à jouer du béton, cette matière froide et rare en déco, pour générer beauté et élégance.

Au gris et blanc, le bois foncé crée la chaleur. On accorde alors plus d'attention aux différentes textures. Rideaux, tapis, canapés révèlent leur confort lorsqu'ils sont juxtaposés au béton et au bois dur.