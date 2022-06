5 barbecues pour enfumer votre jardin !

La saison parfaite pour les piques-niques et les barbecues arrive tout doucement ! Préparez donc votre jardin et terrasse en conséquence. Bien évidemment, que serait un été sans grillade ! Le barbecue est en effet l'accessoire indipensable en été afin d'apprécier les journées ensoleillées et soirées chaudes. Afin de savourer des brochettes grillées, légumes et autres, nous vous avons concocté une petites sélection de barcecues au look fantastique.