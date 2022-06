Du bois dans la salle de bain : 20 photos inspirantes

La salle de bain est la pièce de bien-être et de détente par excellence, pièce du soin de soi et de la relaxation, nos salles de bain s'habillent de bois pour un style scandinave, zen, moderne ou minimaliste pour un résultat toujours plus séduisant. Par les meubles, les accessoires ou les revêtements, le bois insuffle dans cette pièce une touche à la fois naturelle et tendance pour une ambiance toujours plus élégante et agréable.

Faisons le tour de des 20 salles de bain qui ont séduit la Rédaction d'homify cette semaine ! En avant pour les idées !

Pssst : Besoin d'aménager votre salle d'eau ? Pourquoi ne pas contacter l'un de nos créateur de salle de bain ?