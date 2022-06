Propriété à la silhouette rythmée

La Bretagne nous accueille une fois de plus pour la visite d'une maison au design plus qu'atypique. Ses volumes cubiques et ses lignes épurées en font une propriété d'exception. Située dans un espace protégé, proche du Golfe du Morbihan, cette maison se démarque sans conteste du paysage vernaculaire peuplé de maisons au style néo-breton. En avant toute à la découverte de cette réalisation orchestrée par les architectes de l'Atelier ARCAU.