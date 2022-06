Une Maison Familiale Belle comme dans un Rêve !!

Un simple regard suffit pour se rendre compte que la pierre d'achoppement du projet dans son intégralité a été de marier l'environnement direct à la structure nouvellement créée. Le site présente comme caractéristique principale des limites Nord et Est bordées d’arbres de haut jet, des chênes principalement, affirmant une ambiance de sous bois. C'est une relation d'intimité qui voit le jour, entre les branches et le feuillage des arbres et l'étage supérieur qui se fond magnifiquement dans le décor. Une continuité existe également dans les tons, les couleurs et les matériaux utilisés dans la construction.