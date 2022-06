Seconde Jeunesse pour appart' parisien !

C'est à Paris, dans le 10ème arrondissement que l'histoire se passe. Un couple dans la trentaine vient de faire l'acquisition d'un appartement dans un immeuble, au 6ème étage, afin que ce dernier soit le plus lumineux possible. D'une superficie totale de 74m2, ce dernier sera entièrement rénové et repensé par les décorateurs d'intérieur d'Espaces à Rêver.

Il est vrai que la grisaille l'emporte souvent dans la capitale et c'est un visage bien souvent fermé et triste qu'arborent les passants.. Il en va tout autrement avec cette réalisation qui est un véritable oasis de fraîcheur et de bonne humeur. De la couleur, de la vivacité et de l'audace pour ce projet mené à bien par nos experts ! Découvrons sans plus attendre le résultat !