11 idées de niches murales à copier !

La décoration et les revêtements des murs d'une pièce définissent le style de celle-ci. Les murs jouent un rôle important dans la conception du design d'un intérieur. Il existe d'innombrables possibilités de décoration pour vos murs. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en avant les niches murales. Celles-ci sont de plus en plus populaires grâce à l'originalité de leur aspect esthétique et fonctionnel.

Voici 11 exemples de niches murales qui vous donneront tout de suite envie de créer la votre.