La rénovation sublime d'une maison des années 70

Cet aperçu du salon nous permet de découvrir l'impact qu'ont les baies vitrées sur l'intérieur de la maison. Non seulement elles illuminent cet intérieur mais elles lui donnent également vie grâce à la nature verdoyante qu'elles laissent transparaitre. Ici encore, la pièce au lieu d'être surchargée de meubles et de déco est uniquement composée de l'essentiel qui répond à des besoins fonctionnels et à un minimum de confort. Ce style épuré participe à la création d'une ambiance noble et raffinée.