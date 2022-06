Voici 5 règles de nettoyage simples qui vont changer votre vie

N'attendez pas que la calcaire et la saleté se propagent dans votre évier. Vous utilisez votre évier quotidiennement pour différents usages et il est par conséquent important de le nettoyant souvent. Donnez un coup de spray anti bactériens et passez une éponge dans votre évier par exemple juste après vous être brosser les dents. Pour rendre cette tâche plus facile, le but est de l'incorporer dans une routine quotidienne.

