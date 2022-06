Une maison familiale confortable et pleine de surprises !

Cette façade de style moderne est composée d'une couleur claire à l'étage et d'une couleur sombre au rez-de-chaussée. Leur surfaces respectives varient également. La partie haute et blanche est lisse alors que celle du dessous est faite en briques et est beaucoup plus rugueuse. De grandes baies vitrées ouvrent directement ver la terrasse du jardin. Cette ouverture crée un contraste intéressant avec l'aspect plus compact de la partie supérieure.