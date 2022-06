D'entrepôt délabré à Loft Moderne !

Complètement réinventé l'espace ne ressemble plus au bâtiment de la photo précédente et a même trouvé le moyen de se flanquer de cette superbe terrasse au style industriel et bardée de bois.

L'édifice inhabitable et vétuste aux impressionnants volumes inutilisés a été entièrement repensé par nos designers talentueux qui ont su magistralement bien tirer parti de la structure métallique de la verrière.

Cette cour aménagée de ces quelques arbres dont certaines espèces tropicales offre une surface de 40m2 totalement ouverte. Le puits créé dans la structure a permis d'installer cette incroyable façade de verre mimant avec raffinement la structure métallique de la verrière en toute cohérence.

Afin de pallier à la déperdition calorique et permettre des économies d'énergies, l’isolation thermique de la verrière a été également renforcée.