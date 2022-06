La rénovation intégrale d'un appartement parisien perché sous les toits

D'ici on voit mieux la cuisine moderne et ouverte. Les meubles blancs et sobres, les équipements modernes, un plan de travail en bois long, tout est réuni pour créer une cuisine au goût du jour et très pratique. La cuisine sombre et démodée du départ est bien loin. Au contraire, cet espace cuisine ne fait ici qu'un avec le coin repas. Avec une grande table ronde et des chaises de couleur, les professionnels ont ménagé un vrai coin salle à manger convivial et agréable.