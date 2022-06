Un spa chez vous ? 13 modèles qui vont vous conquérir

Se baigner dans un spa ? Voilà une idée détente qui en fait rêver plus d'un. Si vous aimez les jacuzzis et les bains de bulles, les baignoires spacieuses et les jets d'eau, c'est exactement ce qu'il vous faut convient. Et, contrairement à ce que l'on pourrait penser, piscines et spas ne sont pas toujours inaccessibles et il existe une très grande variété de modèles. Nous en avons donc soigneusement sélectionné 13 pour que vous puissiez vous faire une bonne idée des possibilités qui s'offrent à vous. À vos peignoirs, c'est l'heure d'un hydromassage relaxant !