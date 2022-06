Aménagements RÉVOLUTIONNAIRES pour le jardin

Un peu de rondeur dans ce monde souvent trop quadrangulaire et rigide ! C'est astucieuse proposition que nous vous faisons avec cette table ronde équipée de son banc circulaire. Faisant disparaître les coins et les angles pour nous permettre d'installer plus de convives à table, cet innovant salon de jardin coiffé d'un joli parasol s'impose comme un must have pour un été baigné de convivialité ensoleillée.