De zéro à héros: une transformation design pour un vieil appartement parisien

Vivre dans un appartement qui n'a pas de style dans une ville romantique comme Paris, est presque inimaginable. C'est pour cette raison que les propriétaires des appartements-studios n'hésitent pas à faire des logements design dignes d'une habitation parisienne, surtout que vous trouvez facilement de vieux immeubles qui nécessitent quelques retouches modernes dans la déco.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter un vieux studio plein d'accents désuets qui a bénéficié d'une cure de jouvence lui permettant de mettre en lumière une nouvelle atmosphère confortable. Des teintes et des motifs élégants ont permis de créer des ornements à la mode, pour plus d'attractivité et plus de vie dans le design intérieur. Et toute cette métamorphose a été possible grâce au professionnalisme de l'architecte d'intérieur Parisdinterieur qui nous propose une prouesse.