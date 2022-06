Le gris pour un salon tendance !

Quel meilleur moyen que d'utiliser le mobilier afin de donner de la personnalité à une pièce. Choisissez donc un canapé gris sobre et élégant qui apportera chaleur et goût à votre salon. Les murs peints d'un gris plus clair participent à la luminosité de la pièce et s'accordent parfaitement avec la sobriété du mobilier. Le tapis aux motifs graphiques apporte couleurs et jovialité à la conception. Pour ajouter au côté chaleureux, nous notons un parquet superbe er des poutres et poteaux apparents donnant un air ancien et cosy à ce salon.