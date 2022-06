La Cuisine Après de Petites Retouches du Design: Un Style Exotique

Premier constat : il y a plus de couleurs sur les murs et sur l'extrémité du mobilier fixé au dessus du comptoir ! Le revêtement des murs a été changé avec un accent mis sur la double tonalité de la décoration. Il y a un beau jeu de contraste avec l'usage d'un brun clair entre le plan de travail et le mobilier blanc de rangement qui s'insère sur une surface plus foncée. De nouveaux luminaires s'harmonisent avec les nouvelles couleurs des murs la cuisine, pour créer un peu de modernité dans la cuisine.