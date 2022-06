Avant-apres: Rénovation Incroyable D'un Corps de Ferme

Mais le jeu en valait la chandelle et le résultat est époustouflant. En lieu et place des poutres abîmées, on trouve maintenant un plafond blanc avec des lumières intégrées. Les murs ont été repeints en blanc et en noir, ce qui a permis de mettre la grande cheminée en valeur. Un espace ouvert et très spacieux a été conçu, qui abrite à présent un salon confortable et une salle à manger moderne.