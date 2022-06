Avant/après : comme dans un chalet !

Nous voyons maintenant la chambre après la rénovation. On peut dire que la différence est grande, et c'est bien peu dire. Tout a changé. Un très beau lambris recouvre maintenant les murs, conférant l'aspect chalet en bois tellement attendu. Les meubles ont changé de place et surtout un placard (sur mesure !) est maintenant apparu en lieu et place du lit, sous la fenêtre.