Comment Choisir les bons Placards pour votre chambre?

Gérez les piles de vêtements! Classez les par thème, les pulls avec les pulls, les pantalons bien pliés entre eux, etc. Cela permettra un gain de place et de temps, bien sur, lorsque vous chercherez une vos affaires. N'hésitez pas à utiliser des boîtes, avec des façades transparentes, pour ranger chaussettes et sous vêtements. Et choisissez vos cintres avec intelligence! On privilégie les cintres dont l'accroche est mobile, et on accroche tous les cintres dans le même sens, en n'utilisant qu'un cintre par vêtement.

