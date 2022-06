Du métal robuste, des tissus rugueux, du cuir usé et du vieux bois – les meubles au style industriel connaissent aujourd’hui un vrai retour en grâce, avec un charme unique très spécial particulièrement à la mode en ce moment. D’une chaise usée avec des grands bras à une banquette ancienne venant tout droit d’une usine, ce qu’on aime particulièrement avec ce style, c’est qu’il peut être facilement combiné à n’importe quelle autre influence. Il fournira des contrastes saisissants avec un appartement moderne et minimaliste et s’intégrera parfaitement dans une maison vintage. Le mobilier industriel apportera toujours une dose supplémentaire de personnalité et de style à une pièce. Voici quelques inspirations.