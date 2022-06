Renaissance d'une maison des années 60!

Homify vous présente le projet des talentueux architectes du Cabinet Altra Architectes. Des architectes spécialisés dans le champ de l'habitat sous toutes ses déclinaisons : rénovation, extension ou construction neuve.

L'agence place les préoccupations écologiques au coeur même de son approche et développe une forte tendance pour le bois. Un intérêt qui s'est développé au fur et à mesures que se sont affirmés leur pratique et leur expérience de travail avec cette matière. Le caractère intrinsèquement renouvelable du bois n'y est pas non plus pour rien quand à cette utilisation récurrente !

Découvrons aujourd'hui une extension 100% bois!