Une Extension d'Exception!!

Très tendance grâce à son caractère à la fois design et écolo, ce cube de bois greffé au premier étage de la maison insuffle littéralement une touche de modernité qui dynamise l'ensemble ! Il s'intègre à la perfection dans son environnement, et apporte lumière et confort. Cet agrandissement de l'espace a été rendu possible grâce à une extension en ossature bois et une isolation en ouate de cellulose.

Tandis que le bâti est mis en valeur grâce à une uniformisation de l’enduit et un détachement de l’extension en bardage bois.