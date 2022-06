Une Maison VRAIMENT Surprenante!!

Zoom sur… La façade ! Cette photo nous permet de distinguer que cette maison est définitivement sous le signe du double ! Mais qui dit double ne dit pas forcément jumeaux… Double volume qui disposent de deux revêtements différents : béton et pierre de taille.Double toit : un toit plat et un appentis. Mais surtout double terrasse ! Une terrasse en bois pour profiter du jardin et une terrasse au premier étage aux dimensions exceptionnelles! Un must!